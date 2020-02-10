Водитель с Рублевки нарушил ПДД больше двух тысяч раз

При проверке документов выяснилось, что права у водителя просрочены. Полицейские потребовали у него покинуть салон. Саму машину марки BMW решили отправить на штрафстоянку. Нарушитель отказался выходить и заблокировался внутри. Чтобы его достать, полицейские выбили стекло передней двери.

Водителя отвезли в отдел полиции, где на него составили 184 административных протокола за уклонение от уплаты штрафов и один — за неповиновение требованиям полицейских. По этой статье КоАП нарушителя отправили под стражу на семь суток. После он отсидит еще девять суток за неуплату административных штрафов.

Ранее в госкомпании «Автодор» предложили сократить срок поездок на шипованных шинах. В Минтрансе заявили, что из-за разницы климата в регионах делать это нецелесообразно.