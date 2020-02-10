    10 февраля 2020, 21:25

    Водитель с Рублевки нарушил ПДД больше двух тысяч раз

    Кирилл Фролов

    В полицию подмосковного поселка Барвиха доставили водителя, не оплатившего 2126 штрафов за нарушение ПДД. 34-летнего жителя столицы задержали на Рублево-Успенском шоссе. Сотрудникам ДПС пришлось для этого разбить стекло его машины, сообщила пресс-служба московского главка МВД.
    Водитель с Рублевки нарушил ПДД больше двух тысяч раз

    При проверке документов выяснилось, что права у водителя просрочены. Полицейские потребовали у него покинуть салон. Саму машину марки BMW решили отправить на штрафстоянку. Нарушитель отказался выходить и заблокировался внутри. Чтобы его достать, полицейские выбили стекло передней двери.

    Водителя отвезли в отдел полиции, где на него составили 184 административных протокола за уклонение от уплаты штрафов и один — за неповиновение требованиям полицейских. По этой статье КоАП нарушителя отправили под стражу на семь суток. После он отсидит еще девять суток за неуплату административных штрафов.

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