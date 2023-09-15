Транспорт 15 сентября 2023, 09:47 Патрулирование на трех улицах Москвы усилят с 15 сентября по просьбам жителей Дептранс Москвы: патрулирование на трех центральных улицах усилят с 15 сентября Пресс-служба Дептранса Москвы

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С 15 сентября на трех центральных улицах Москвы усилят патрулирование по просьбам жителей. Особое внимание обратят на Новорязанскую и Тестовую улицы и 1-й Красногвардейский проезд, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Жители рассказали специалистам, что часто по этим адресам водители оставляют автомобили под запрещающими знаками и на тротуарах.

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Усиленный контроль поможет уменьшить количество нарушений, а также снизит число аварий и заторов.

Пожаловаться на неправильную парковку можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Ранее стало известно, что почти три тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали за неделю в Подмосковье.

Как рассказали в Минтрансе региона, узнать расположение эвакуированного авто можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.