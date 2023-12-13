Транспорт 13 декабря 2023, 19:04 Пассажиры воспользовались сервисом «По пути» в Москве свыше 200 тысяч раз за осень Популярность сервиса «По пути» в Москве выросла на 30% за год Сайт мэра и правительства Москвы

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За осень сервисом «По пути» воспользовались порядка 200 тысяч раз, что на 30% превысило показатели аналогичного периода предыдущего года. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сервис запустили на территории ТиНАО и инновационного центра «Сколково». Он сделал доступнее для москвичей поездки до станций метро «Прокшино» и «Бунинская аллея», МЦД Щербинка и Остафьево. Пассажиров начали перевозить 60 комфортабельных автобусов.

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«По поручению Сергея Собянина мы развиваем транспортную инфраструктуру там, где не всегда могут проехать обычные большие автобусы и электробусы», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сервис «По пути» — уникальная услуга, предоставляющей жителям Москвы возможность ездить на автобусах по принципу такси. Основное отличие от традиционного такси заключается в более низкой стоимости поездки.

В начале декабря сервису «По пути» исполнился один год.