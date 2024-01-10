10 января 2024, 14:20
Пассажиры воспользовались московским транспортом 63,5 миллиона раз в праздники
Собянин: в праздничные дни на московском транспорте совершили 63,5 млн поездок
Во время новогодних каникул пассажиры воспользовались московским транспортом 63,5 миллиона раз. Это на 4% больше, чем в прошлогодние праздники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Самыми популярными были метро и МЦК — 29,4 миллиона поездок», — подчеркнул он.
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Глава города отметил, что жители и гости столицы выбрали для поездок наземный транспорт, включая коммерческих перевозчиков, более 12 миллионов раз.
По словам мэра, на МЦД зафиксировали в новогодние дни 5,3 миллиона поездок, на трамваях — почти два миллиона, а на такси и каршеринге — 14,7 миллиона.
Собянин добавил, что во время длинных выходных пробки на дорогах не превышали двух-трех баллов. В среднем по мегаполису каждый день ездили более двух миллионов уникальных автомобилей.
Мэр также рассказал о планах строительства дорог в 2024 году. В частности, планируют закончить формирование нового дорожного каркаса Москвы и достроить Южную рокаду.
Метро
Новый год
Сергей Собянин
Москва
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