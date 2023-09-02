Транспорт 02 сентября 2023, 17:43 Пассажиры воспользовались БКЛ более 156 миллионов раз за полгода Собянин: за полгода БКЛ воспользовались более 156 миллионов раз Сайт мэра и правительства Москвы

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Самым длинным метрокольцом мира, московской БКЛ, с момента запуска полгода назад воспользовались более 156 миллионов раз. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он выразил уверенность, что БКЛ улучшила транспортную доступность многих районов, что уже сделало их более привлекательными как для бизнеса, так и для повседневной жизни.

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«Разгрузились линии метро: на „Кольцевой“ стало свободнее на 23%, на радиальных линиях — до 12%. Нагрузка на некоторые станции, например „Сокольники“, „Калужскую“, „Савеловскую“, снизилась на 19–40%. Городской транспорт стал более востребованным. Примерно 100 тысяч пассажиров БКЛ — это люди, которые раньше не пользовались метро», — пояснил Собянин.

Также мэр Москвы выразил уверенность, что популярность БКЛ в будущем будет только расти. По прогнозам, к 2025 году на новую линию будет приходиться по 2,3 миллиона поездок в рабочие дни.

Ранее в своем личном блоге Сергей Собянин рассказал, как транспортная сеть изменилась в трех московских районах — Беговом, Савеловском и Хорошевском.