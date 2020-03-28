РЖД разрешили пенсионерам старше 65 дистанционно возвращать билеты, которые они покупали в кассе. Ранее пожилым людям в таком возрасте порекомендовали соблюдать самоизоляцию и оставаться дома — они входят в группу риска по коронавирусу.

Об этом сообщило РИА «Новости». В РЖД отметили, что разработали эту технологию специально для пожилых людей старше 65 лет, которым не рекомендовано находится в общественных местах. Они смогут дистанционно вернуть билеты, которые приобретали в кассах на поезда, которые отправляются до 1 июня 2020 года. Для этого пассажиру нужно позвонить в обратиться в Единый информационно-сервисный центр РЖД по телефону 8-800-775-00-00 и сообщить о желании отказаться от запланированной поездки.

Оператор ЕИСЦ фиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки. Также оператор согласовывает с пассажиром пункт продажи, где он в течение полугода может вернуть денежные средства после снятия ограничений при наличии оригинала проездного документа РЖД.

В РЖД уточнили, что неиспользованные билеты на поезда, которые отменили из-за коронавируса, можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов. Условия возврата в остальных случаях описаны на официальном сайте компании.

Кроме того, вернуть купленный в кассе билет вместо пассажира старше 65 лет могут близкие люди. Для этого им достаточно иметь при себе написанную от руки доверенность.

Электронные билеты дистанционно могут сдать пассажиры всех возрастов. Это можно сделать через веб-ресурсы, с помощью которых они оформляли проездные документы.