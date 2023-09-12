Транспорт 12 сентября 2023, 09:02 Пассажиры сообщили о сильных задержках поездов на Павелецком вокзале «Осторожно, Москва»: поезда Павелецкого направления идут с сильными задержками

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Поезда на Павелецком направлении идут с сильными задержками, некоторые рейсы отменяются. Об этом со ссылкой на заявления пассажиров Павелецкого вокзала рассказал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Желающие выехать из Москвы вынуждены толпиться на платформе, электрички задерживаются более, чем на полчаса.

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«Уже те поезда, что должны были уехать в 7:30, еще не приехали. Сначала перенесли время отправления на 7:55, теперь перенесли на 8:25. Говорят про ремонтные работы на путях в Шугарово», — поделился с журналистами один из оказавшихся на вокзале пассажиров.