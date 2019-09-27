Пассажиры севшего в Хабаровске японского Boeing вылетят домой через восемь часов

Пассажиры летевшего из Вены в Токио и совершившего в Хабаровске экстренную посадку самолета авиакомпании Japan Airlines вылетят домой не раньше, чем через восемь часов.

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На борту находились 194 человека, никто из них не пострадал. Всех сейчас размещают в гостиницах Хабаровска.

«Пассажиры смогут улететь из Хабаровска не раньше, чем через восемь часов. В настоящее время они размещены в международном терминале», — сказал представитель пресс-службы «Интерфаксу».

Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посаду из-за технических проблем. По некоторым данным, речь идет о неполадках с давлением масла в левом двигателе Boeing-787 во время полета в Токио.

«Однако во время нахождения в воздушном пространстве российского Дальнего Востока командир доложил о технеисправности, предварительно, о падении давления масла в двигателе и запросил вынужденную посадку в Хабаровске. Самолет прервал полет и благополучно приземлился в российском аэропорту», — сказал источник агентства.