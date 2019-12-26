    26 декабря 2019, 09:07

    Пассажиры сэкономили более 100 млн рублей после запуска МЦД

    Андрей Теребенцев, Наза Салех Захи

    После начала работы Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры сэкономили 100 миллионов рублей. Такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов утром в четверг.

    По его словам, Московскими диаметрами пользуются около 70% жителей Московской области и около 30% москвичей. За чуть больше месяца работы МЦД они сэкономили 100 миллионов рублей.

    «В первую очередь, это [стало возможным] за счет бесплатной пересадки в метро и отсутствия зональности при пригородных перевозках по железной дороге, когда пассажирам было выгодно выходить на ближайших станциях метро, чтобы быстрее пересесть в Московский метрополитен», — рассказал Ликсутов.

    Он отметил, что такое тарифное решение помимо экономии позволило еще на 20 станциях московского метро существенно снизить пассажиропоток. Например, станции метро «Фили» и «Окружная» стали менее загруженными.

    «У нас еще большой план работы, связанный с тем, чтобы постоянно улучшать качество перевозки наших пассажиров. Мы недавно перевезли, это было 24 числа, рекордное число пассажиров на двух диаметрах, это 552,1 тысячи пассажиров. Огромная цифра», — отметил Ликсутов.

    Ранее заммэра Москвы заявил, что еще восемь пересадок с МЦД на метро, МЦК и ж/д построят к 2024 году.

    Московские центральные диаметры начали работать с 21 декабря 2019 года. Старт движению дал президент России Владимир Путин. Также на открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    МЦД состоит из двух диаметров: МЦД-1 и МЦД-2. Это железнодорожное сообщение связывает Москву и Московскую область.