Эксклюзив 09 января 2023, 16:46 Пассажиры самолета с открывшейся в полете дверью утеплились шапками и капюшонами — видео Видео «360»: пассажиры надели шапки, чтобы не замерзнуть в самолете с открытой дверью

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Пассажиры самолета из Якутии, у которого во время полета открылась транспортная дверь, утеплились шапками и капюшонами, чтобы не замерзнуть. В распоряжении «360» оказалось видео из салона.

Кадрами поделился пассажир Сергей. Он снял на видео, как люди в салоне надевают шапки, капюшоны и всячески стараются согреться. В задней части самолета, где открылась дверь, ветер ощущался особенно сильно.

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Разгерметизация произошла на борту самолета Ан-26, который вылетел из Якутии в Магадан. После открытия двери лайнер вернулся в аэропорт отправления. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку после случившегося. В ведомстве уточнили, что на борту воздушного судна находились 25 пассажиров и пять членов экипажа.

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«Посадка произведена благополучно, пострадавших нет. Пассажиры размещены в гостинице, им предоставлено горячее питание», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что пассажиров доставят в Магадан на другом самолете 10 января. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура взяла на контроль проведение проверки.

Два человека погибли в результате жесткой посадки Ан-2 в Ненецком автономном округе. Самолет перевозил 10 пассажиров.