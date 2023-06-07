Транспорт 07 июня 2023, 11:06 Пассажиры рейса из Индии в США на несколько дней застряли в Магадане Вылет резервного борта в Магадан за пассажирами рейса до Сан-Франциско перенесли на 8 июня Unsplash

Читать 360tv в

Самолет Air India, летевший из Индии в США, экстренно сел в Магадане из-за неисправности двигателя. Пассажиров поселили в местной школе. Спустя два дня после ЧП за ними прилетит резервный борт, сообщил ТАСС.

Авиакомпания собиралась прислать самолет, который отвезет пассажиров в пункт назначения, 7 июня. Но планы изменились, и он прибудет утром 8 июня, а в США вылетит вечером.

Реклама

Лайнер из Дели в Сан-Франциско сел в Магадане 6 июня, сообщила прокуратура Магаданской области. На борту находились дети, пожилые и люди с ограниченными возможностями. Их до прилета другого самолета поселили в пункте временного размещения.

Временным пристанищем граждан США, Индии и Канады стала местная школа и Дом культуры, сообщил RT. Лайнер посадили из-за отказа двигателя, который не удалось починить.

Случай с самолетом выявил проблемы с нехваткой гостиниц, состоянием аэропорта и взлетно-посадочной полосы, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов. На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Во время посадки они почувствовали, как самолет попал в яму и ударился. Никто не ожидал аварийной ситуации, властям пришлось действовать в режиме ЧС — взрослых поселили в школе, а детей в гостинице.