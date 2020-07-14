Пассажиры признались, какие люди больше всего раздражают их в метро
Жители Санкт-Петербурга рассказали, какие пассажиры метрополитена раздражают их больше всего. Сайт «Невские новости» провел опрос накануне возвращения городского метро к привычному графику после ослабления ограничительных мер по коронавирусу.
В рамках эксперимента можно было выбрать один из 12 ответов. Большая часть респондентов признались, что их злят люди, не снимающие рюкзак. Такой ответ выбрали 15% участников. 12% респондентов заявили, что испытывают дискомфорт, когда рядом чихают и кашляют, не прикрываясь платком.
10% горожан выводят из себя грубые пассажиры, использующие нецензурную речь. По 6% получили несколько типов людей, среди которых пассажиры без масок, вредные пенсионерки, пьяные, а также стоящие у входа и не уступающие беременным и пожилым. Еще 4% опрошенных раздражают люди, притворяющиеся спящими, чтобы не уступать место.
В исследовании приняли участие 338 человек.