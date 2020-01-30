Пассажиры пожаловались на многочасовую задержку вылетов из Внуково

Пассажиры, вылетающие из московского аэропорта Внуково пожаловались на многочасовую задержку их рейсов. Люди были вынуждены ждать в самолетах, пока их самолетам разрешат вылет. Во Внуково «360» заверили, что аэропорт работает в штатном режиме.

По одной из версий, которую «360» представили пассажиры, вылеты задерживали из-за Ксении Собчак. Мол, она вдруг захотела выйти из самолета, когда борт уже был на взлетно-посадочной полосе. Из-за этого пришлось ждать, пока подгонят трап, на борт поднимутся правоохранители, составят протокол и уладят все формальности. Вроде как по этой причине и не выпускали самолеты в небо.

По другому предположению, небо над Внуково закрыли из-за того, что в этот момент готовился к вылету и взлетал Ил-86, принадлежащий Специальному летному отряду «Россия». Самолет заметили ожидающие очереди на взлет пассажиры в рейсовых самолетах. По данным сервиса Flightradar24, 30 января президентский самолет был в аэропорту.

В пресс-службе аэропорта «360» рассказали, что задержки рейсов были связаны с техническим обслуживанием самолетов. Из-за погоды перед вылетом борты должны были пройти противообледенительную обработку. С этим и связаны задержки.

Пассажиры отметили, что им приходилось ждать вылета два-три часа. Все это время они сидели в самолетах. В администрации Внуково заверили «360», что аэропорт работает штатно.