Транспорт 11 января 2024, 08:46 Пассажиры поезда Челябинск — Екатеринбург четыре часа ехали с неисправной системой отопления Прокуратура устроила проверку из-за холода в поезде Челябинск — Екатеринбург РИА «Новости»

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Пассажиры поезда по маршруту Челябинск — Екатеринбург пожаловались на задержку отправления и минусовую температуру в вагоне. Уральская транспортная прокуратура объявила о начале проверки.

«Челябинский транспортный прокурор выехал в депо с целью оценки технического состояния электропоезда», — объявила пресс-служба.

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Надзорное ведомство проверит соблюдение правил оказания услуг перевозки пассажиров, работу АО «Свердловская пригородная компания» и Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава.

Пассажиры электропоезда № 7009 «Орлан» по маршруту Челябинск — Екатеринбург опубликовали в интернете видео с промерзшими окнами и полами. Они жаловались, что отправление задержали на 40 минут, а в вагоне из-за неисправности системы отопления температура воздуха опустилась до -2 градусов при 30-градусных морозах на улице. Поезд ехал более четырех часов.

В Екатеринбурге ранее пассажирам продали билеты в несуществующий вагон поезда в Челябинск. Им пришлось ехать в проходах.