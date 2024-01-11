11 января 2024, 08:46
Пассажиры поезда Челябинск — Екатеринбург четыре часа ехали с неисправной системой отопления
Прокуратура устроила проверку из-за холода в поезде Челябинск — Екатеринбург
Пассажиры поезда по маршруту Челябинск — Екатеринбург пожаловались на задержку отправления и минусовую температуру в вагоне. Уральская транспортная прокуратура объявила о начале проверки.
«Челябинский транспортный прокурор выехал в депо с целью оценки технического состояния электропоезда», — объявила пресс-служба.
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Надзорное ведомство проверит соблюдение правил оказания услуг перевозки пассажиров, работу АО «Свердловская пригородная компания» и Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава.
Пассажиры электропоезда № 7009 «Орлан» по маршруту Челябинск — Екатеринбург опубликовали в интернете видео с промерзшими окнами и полами. Они жаловались, что отправление задержали на 40 минут, а в вагоне из-за неисправности системы отопления температура воздуха опустилась до -2 градусов при 30-градусных морозах на улице. Поезд ехал более четырех часов.
В Екатеринбурге ранее пассажирам продали билеты в несуществующий вагон поезда в Челябинск. Им пришлось ехать в проходах.
РЖД
Прокуратура РФ
Поезда
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