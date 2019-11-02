Пассажиры экстренно севшего в Тюмени SSJ100 прибыли в Петербург

Пассажиры самолета SSJ100, экстренно севшего в аэропорту Рощино в Тюмени, прибыли в Санкт-Петербург на резервном борту. Они вылетели в 20:17 мск и совершили посадку в аэропорту Пулково в 23:17.

Двигатель SSJ100 отказал над Тюменью из-за попадания птицы Подробнее

Об этом со ссылкой на табло рейсов сообщило издание GAZETA.spb.ru. В северную столицу прилетели 75 человек. Самолет Sukhoi Superjer-100 авиакомпании «Ямал» из-за отказа двигателя был вынужден приземлиться в аэропорту Тюмени. Он больше часа кружил в небе, вырабатывая топливо. На борту в этот момент находились 80 пассажиров. Никто из них не пострадал.

В пресс-службе авиакомпании «Ямал» сообщили «Интерфаксу», что на двигателе видны следы крови. Механизм вышел из строя и нуждается в ремонте. Предварительной причиной поломки считается птица, попавшая в мотор.

Механизм не вышел из строя полностью — он работал с перебоями и был зафиксирован выброс пламени.