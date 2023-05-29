Транспорт 29 мая 2023, 15:21 Пассажиру авиарейса из Иркутска в Москву отказали в перелете из-за оскорбления стюардессы Пассажира рейса Иркутск — Москва высадили из самолета из-за оскорбления стюардессы piqsels

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Пассажир рейса Иркутск — Москва оскорбил стюардессу, после чего его вывели из самолета, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Мужчине грозит административный штраф или арест на срок до 15 суток.

В полицию обратились из-за поведения одного из пассажиров. Находясь в салоне самолета, он оскорбил стюардессу, после чего командир воздушного судна отказал ему в перелете. Прибывшие на место правоохранители установили, что возмутителем спокойствия оказался 58-лений житель города Нефтекумска Ставропольского края.

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Его доставили в дежурную часть, где против него составили протокол об административном нарушении по статье о мелком хулиганстве.

«С недобросовестным авиапассажиром сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах», — добавили в пресс-службе ведомства.

Теперь мужчина ожидает решения правоохранителей. Его могут оштрафовать на сумму до тысячи рублей или арестовать на срок до 15 суток.

В течение прошлого года полицейские привлекли к уголовной ответственности 48 авиадебоширов. Административное наказание понесли почти две тысячи человек.