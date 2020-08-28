Пассажирский самолет приземлился в Уфе, несмотря на неисправность в шасси

Самолет компании Utair удачно приземлился после неисправности с шасси. На борту воздушного судна находились пассажиры.

Самолет B-737 компании Utair благополучно приземлился на запасной аэродром в Уфе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Уфе.

Отмечается, что самолет из самарского аэропорта Курумоч вылетел в Сургут, но при взлете не убралась передняя стойка шасси. В результате пилот принял решение сесть на запасном аэродроме в Уфе.

По предварительным данным, на борту самолета находились 126 человек. Росавиация проведет проверку.