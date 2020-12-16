Пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет

Новый самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Это полностью отечественный самолет, который является модернизированной версией Ил-114.

Самолет взлетел с территории ЛИИ имени Громова в Жуковском.

Самолет Ил-114-300 — это полностью российская разработка. Лайнер представляет собой модернизированную версию Ил-114. Его оснастили российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01.

Самолет предназначен для региональных перевозок. В его салоне могут расположиться 68 пассажиров. Максимальное расстояние полета составляет 1,9 тысяч километров. Главная особенность нового борта в том, что он может садится на короткие взлетно-посадочные полосы, грунтовые аэродромы, ледовые полосы в Арктике и на аэродромы со слабым освещением.

Официальная презентация самолет Ил-114−300 пройдет на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском в июле 2021 года.