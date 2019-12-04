  • Новый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

    04 декабря 2019, 13:14

    Ольга Ситникова

    Жители Крыма стали очевидцами долгожданного события. Они увидели, как по Крымскому мосту через Керченский пролив проехал двухэтажный пассажирский поезд, сообщил «Крыминформ» на странице в Twitter.

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    Крымчанам удалось снять на видео проезжающий состав и опубликовать ролик в интернете.

    По информации ИА Nation News, пассажиров в двухэтажном поезде не было. В настоящее время проходит тестирование железнодорожной инфраструктуры и формирование локомотивных бригад. Известно, что 23 и 24 декабря в Крым отправятся первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

    Железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс» — оператор перевозок. Пресс-служба подтвердила, что на видеозапись попали ее поезда. Об этом сообщил сайт РБК.

    Ранее представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич подчеркнул, что украинские власти отреагируют на запуск железнодорожного движения на полуостров по мосту через Керченский пролив. Однако не уточнил, какие именно ответные действия планируют предпринять.