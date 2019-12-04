Новый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту Подробнее

Крымчанам удалось снять на видео проезжающий состав и опубликовать ролик в интернете.

По информации ИА Nation News, пассажиров в двухэтажном поезде не было. В настоящее время проходит тестирование железнодорожной инфраструктуры и формирование локомотивных бригад. Известно, что 23 и 24 декабря в Крым отправятся первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Железнодорожная компания «Гранд Сервис Экспресс» — оператор перевозок. Пресс-служба подтвердила, что на видеозапись попали ее поезда. Об этом сообщил сайт РБК.

Ранее представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич подчеркнул, что украинские власти отреагируют на запуск железнодорожного движения на полуостров по мосту через Керченский пролив. Однако не уточнил, какие именно ответные действия планируют предпринять.