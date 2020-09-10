Пассажирский Boeing 737 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing 737 следовавший в Красноярск из Москвы совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, пострадавших на борту нет.

Причина экстренной посадки воздушного судна Boeing 737 — сработанный датчик неисправности левого высотомера, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево утром в 07:58, но через 40 минут сработал датчик неисправности. Пилот решил посадить самолет.

Сначала борт совершил четыре круга над Ярославской областью, после чего полетел в Москву. В ведомстве отметили, что посадка прошла без последствий. Самолет осматривают специалисты, причина неисправности выясняется.

Накануне в Казани самолет с пассажирами совершил экстренную посадку из-за сработанной сигнализации отказа вентилятора охлаждения, сообщает сайт Ura.ru. Воздушный борт авиакомпании «Уральские авиалинии» совершал рейс Москва-Тюмень. В самолете находились 102 пассажира, никто не пострадал. Людей временно расселили в гостинице до следующего рейса.