Пассажирские ж/д перевозки в России могут восстановиться к осени

«Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время. Я думаю, если мы будем выходить как запланировано, не будет волны, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток», — заявил он.

Пока что остается вопросом, как страна будет выходить из пандемии коронавируса. Поэтому еще не понятно, как быстро восстановятся железнодорожные перевозки, добавил Токарев. Многое зависит от того, будет ли вторая или третья волны распространения новой инфекции.

По данным РЖД, перевозки пассажиров по стране в поездах дальнего следования в апреле 2020 года упали на 77% по сравнению с тем же месяцем в 2019-м. Сейчас билеты на поезда покупают 1,8 миллиона человек. Пригородные перевозки сократились на 69%, до 28,5 миллиона человек.