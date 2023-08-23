Транспорт 23 августа 2023, 18:05 Пассажиров вернувшегося в Москву рейса отправили в Сочи резервным бортом Резервный борт с пассажирами вернувшегося из-за поломки рейса отправили из Москвы в Сочи Unsplash

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Пассажиров самолета авиакомпании Smartavia, вернувшегося с поломкой в аэропорт Шереметьево, отправили в Сочи резервным бортом. Экипаж долетел без происшествий, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.

Представители Smartavia уточнили, что по возвращении в аэропорт после поломки самолета Boeing 737 пассажирам предложили прохладительные напитки и питание, а позже их отправили в Сочи резервным бортом.

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«Авиакомпания, не дожидаясь посадки самолета, направила резервный борт, который в 14:45 отправлен с пассажирами из аэропорта Шереметьево в Сочи», — говорится в сообщении.

Утром 23 августа самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в Сочи. Однако он вернулся после того, как пилоты обнаружили неисправность системы кондиционирования.

Самолет отбуксировали. Причину технической неисправности выясняют.

Ранее воздушные гавани Москвы и аэропорт «Жуковский» вновь заработали в штатном режиме после временного ограничения полетов. Два самолета ушли на запасные аэродромы.