23 августа 2023, 18:05
Пассажиров вернувшегося в Москву рейса отправили в Сочи резервным бортом
Резервный борт с пассажирами вернувшегося из-за поломки рейса отправили из Москвы в Сочи
Пассажиров самолета авиакомпании Smartavia, вернувшегося с поломкой в аэропорт Шереметьево, отправили в Сочи резервным бортом. Экипаж долетел без происшествий, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.
Представители Smartavia уточнили, что по возвращении в аэропорт после поломки самолета Boeing 737 пассажирам предложили прохладительные напитки и питание, а позже их отправили в Сочи резервным бортом.
Реклама
«Авиакомпания, не дожидаясь посадки самолета, направила резервный борт, который в 14:45 отправлен с пассажирами из аэропорта Шереметьево в Сочи», — говорится в сообщении.
Утром 23 августа самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в Сочи. Однако он вернулся после того, как пилоты обнаружили неисправность системы кондиционирования.
Самолет отбуксировали. Причину технической неисправности выясняют.
Ранее воздушные гавани Москвы и аэропорт «Жуковский» вновь заработали в штатном режиме после временного ограничения полетов. Два самолета ушли на запасные аэродромы.
Самолеты
Аэропорт Шереметьево
Москва 2023
Реклама
Реклама