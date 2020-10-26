Пассажиров с температурой не будут пускать в метро Москвы

Пассажиров с повышенной температурой не будут больше пускать в столичную подземку, МЦД и на вокзалы. Для этого при входе на станции установили тепловизоры, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«На автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД недавно появились тепловизоры. Они стоят при входе, возле рамок металлоискателей», — рассказала пресс-служба в Telegram.

В дептрансе пояснили, что тепловизор будет пищать, если зафиксирует у кого-то из пассажиров повышенную температуру. В этом случае человеку измерят температуру обычным термометром, чтобы исключить ошибку. Если данные подтвердятся, то пассажиру откажут в проезде и посоветуют вызвать скорую или обратиться за помощью к врачу.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе стало замедляться распространение коронавируса. Увеличение числа заболевших есть, но оно идет более медленными темпами, без взрывного роста. За последние сутки в Москве зафиксировали 5224 случая инфицирования. Всего в городе насчитывается 401 040 случаев COVID-19, а по всей России — 1 531 224.