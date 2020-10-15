Пассажиров разрешили не пускать в транспорт без масок и перчаток в Москве

Теперь в транспорте буду жестче контролировать соблюдение профилактических мер против коронавируса. То есть соблюдать их придется, если пассажиры хотят ездить по городу.

О новых ограничительных мерах в транспорте сообщил Дептранс в своем Telegram-канале. Теперь перевозчики не имеют право пускать в транспорт человека без маски и перчаток, даже если он оплатил проезд. Это будут сильнее контролировать — проверки будут происходить чаще, в них примут участие правоохранительные органы.

Дептранс указал и на прошлые меры, которые продолжают соблюдаться. Например, все водители и машинисты Московского транспорта должны проходить медицинский осмотр перед каждым рейсом, сами машины должны быть продезинфицированы перед рейсом. Кроме того, сотрудники мостранспорта проходят тест на коронавирус каждые 15 дней.

Отмечается, что все меры нужны для замедления распространения коронавируса. Дептранс призвал всех москвичей соблюдать меры предосторожности, носить средства индивидуальной защиты, особенно в общественном транспорте.