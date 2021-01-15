Пассажиров предупредили о задержке поездов на Савеловском направлении и МЦД-1

Поезда на Московском центральном диаметре (МЦД-1) и на Савеловском направлении в сторону Москвы задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

UPD Позже в ЦППК сообщили о возобновлении движения на участке. Расписание вводят в график.

«В 09:04 по московскому времени на участке Марк — Бескудниково Савеловского направления МЖД по техническим причинам остановился пригородный поезд, выполняющий рейс Лобня — Одинцово», — заявили ТАСС в МЖД.

Из-за этого возможны задержки пригородных поездов. Компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Накануне, 14 января, проблемы с электричками возникли на Ярославском направлении Московской железной дороги. С опозданием шли поезда с Ярославского вокзала в Монино, Александров и Фрязино. Составы подолгу стояли на платформах в сторону области. Из-за этого вечером на Ярославском вокзале собралась толпа. В МЖД объяснили, что причиной задержек стали перебои с напряжением в электросетях.

Дороги московского региона тоже парализовало в прошедший четверг из-за снегопада, обрушившегося в ночь на 14 января.