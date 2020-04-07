Пассажиров поездов рассадят подальше друг от друга

В российских поездах будут продавать меньше билетов, чтобы обеспечить дистанцию между пассажирами. В купе теперь смогут находиться только два человека, меньше мест станет и в плацкарте. Ограничения не коснутся членов одной семьи.

«В вагоны СВ будут, как и прежде, продаваться по два билета. В купейные вагоны будут продаваться по два места вместо четырех. Но при необходимости оформления в одном заказе до четырех пассажиров, например, если едет семья, мы это ограничение применять не будем», — цитирует газета «Гудок» заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова.

В купейной части плацкартных вагонов тоже будут продаваться только два места, на боковушках — по одному.

Тех, кто купил билеты до введения ограничений, тоже рассадят, предложив им аналогичные по ценам и услугам места, но подальше от соседа.

Когда начнут действовать ограничения, в РЖД не уточнили, отметив только, что в ближайшее время. В компании также заверили, что несмотря на новую рассадку, билетов хватит всем, ведь можно регулировать количество вагонов.

Как будут рассаживать пассажиров «Ласточек» и «Сапсанов», пока не сообщается.