Пассажиров норильского автобуса замело в салоне снегом. Видео

«Происшествие у Далдыкана. Из-за ДТП возникла вот такая ситуация. В пресс-службе администрации сообщают, что ГИБДД растащила попавшие в аварию машины. Также сообщается, что к этому времени все добрались до мест назначения», — сказано в подписи к видео, размещенному в Instagram в профиле «Северный город Норильск».

В комментариях к ролику местные жители вспомнили, что раньше в любой непонятной ситуации они надеялись только на себя. Если случалось что-то с транспортом, они просто шли до места пешком. А что касается метели — так что поделать, климат в регионе такой. Против природы не попрешь.

«Это лучше чем сидеть и замерзать в автобусе. Помощь может и не прийти. Погода у нас такая. А раньше так и делали», — написал один из комментаторов.

О пострадавших в результате метели официальных сообщений не поступало. Власти утверждают, что все пассажиры добрались к месту назначения.