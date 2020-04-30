Пассажиров московского метро могут обязать носить маски

Она пояснила, что сам перевозчик вводить правила об обязательном ношении масок пассажирами не может.

«Как только мы получим указание Роспотребнадзора о введении дополнительных мер безопасности, то мы, безусловно, их неукоснительно будем вводить, если такое потребуется», — подчеркнула она.

Юлия Темникова уточнила, что за время введения режима самоизоляции количество пассажиров московской подземки сократилось более чем на 80%. Каждый день совершается 1,1 миллиона поездок. Для сравнения: раньше в обычный будний день количество поездок достигало девяти миллионов.

По данным на 30 апреля, количество зараженных коронавирусом в Москве достигло 52 739 человек (рост за сутки 3093). Смогли справиться с заболеванием и выздороветь 5135 человек (рост за сутки 525). Количество умерших пациентов с диагностированным коронавирусом за все время пандемии составило 611 человек (рост за сутки 65).