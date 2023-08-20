Транспорт 20 августа 2023, 10:17 Пассажиров метро угостили яблоками в честь Яблочного Спаса Десять тысяч яблок раздали пассажирам метро Москвы в честь Яблочного Спаса Сайт мэра и правительства Москвы

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Десять тысяч яблок раздали москвичам на стойках «Живое общение» в метрополитене в честь Яблочного Спаса. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Свежие фрукты в индивидуальной упаковке вручали на станциях «Комсомольская» и «Черкизовская», «Славянский бульвар», «Арбатская», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Выставочная».

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Ими угостили пассажиров на «Павелецкой», «Курской», «Киевской», «Парке культуры» и «Белорусской», а также вручили спустившимся в метро на «Китай-городе», «Пушкинской», «Баррикадной» и «Кузнецком мосту».

Яблоки раздавали в том числе на «Дмитровской», «Менделеевской», «Савеловской» станциях, на «Сретенском бульваре» и «Чкаловской», «ЦСКА» и «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро и на «Нижегородской» Некрасовской линии.

Подобные акции проходят в столичном метро регулярно. Например, к 8 марта пассажиркам дарят цветы, а на День Победы все желающие могут получить георгиевские ленты.

Ранее в Москве презентовали лимитированную серию карт «Тройка» в цветах недавно открытых третьего и четвертого Московских центральных диаметров.