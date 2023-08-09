Транспорт 09 августа 2023, 12:05 Пассажиропоток на Московской железной дороге в 2023 году вырос на 4,5% РЖД сообщили о росте пассажиропотока на Московской железной дороге на 4,5% в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пассажиропоток на Московской железной дороге (МЖД) с января по июль 2023 года увеличился на 4,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

По данным холдинга, за этот период поезда МЖД перевезли 427,5 миллиона пассажиров. Пригородным сообщением воспользовались 411,9 миллиона человек — на 4,3% больше, чем в 2022 году. Поездами дальнего следования отправились 15,6 миллиона человек, объем перевозок увеличился на 11,1%.

Реклама

Ранее жителям столичного региона сообщили, что дополнительные электрички запустят на Белорусском направлении МЖД в дни форума «Армия–2023».