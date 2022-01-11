Пассажирку закрыли в туалете на время полета из Дубая в Екатеринбург

Буйная пассажирка прилетела из Дубая в Екатеринбург запертой в туалете самолета. Женщину изолировали в уборной на борту полицейские, подтвердили РИА «Новости» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», на рейсе которой все произошло.

Местные СМИ написали, что одна из пассажирок доставляла неудобства всем остальным своим громким смехом и ругательствами. Из-за погодных условий в Екатеринбурге самолет пришлось посадить в Челябинске. Там на борт поднялись стражи порядка и усмирили буйную женщину.

Пассажирку на время полета в Екатеринбург изолировали в туалете.

«Факт подтверждаем», — сообщили представители перевозчика.

Никаких подробностей произошедшего в пресс-службе «Уральских авиалиний» разглашать не стали.

Пассажирка Яна, летевшая тем же рейсом, сообщила сайту E1.ru, что это произошло 8 января. Она рассказала, что женщина начала мешать другим пассажирам после того, как узнала, что самолет посадят в Челябинске. По ее словам, полет стал невыносимым, женщина смеялась на весь салон. Мужчина спереди, с которым она поменялась местами, попросил ее вести себя потише, но в ответ она начала оскорблять его, а также сидящих рядом жену и ребенка.