Полет протекал спокойно, отметила она. Однако потом сотрудники авиакомпании объявили о необходимости вернуться в аэропорт вылета.

«Визуально, чтобы увидеть болтающееся крыло или что-то такое, такого не было. Летел самолет спокойно, и вдруг нужно было лететь обратно. Страшно было, когда мы пытались приземлиться в Москве.Там погода была просто отвратительная, ужасная. Там мело, был такой снегопад, как на Севере, даже хуже», — рассказала она.

На борту воздушного судна находились 111 пассажиров. Сейчас они пребывают в накопителе аэропорта и ждут посадку на резервный самолет, на котором улетят в Салехард.

Самолет вылетел из аэропорта Домодедово в ночь на 14 января. Во время полета отказали пилотажный навигационный комплекс и автоматическая система. После этого пилот включил аварийный режим управления. Из-за плохих погодных условий в столице экипажу пришлось посадить лайнер в Санкт-Петербурге вручную. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку.