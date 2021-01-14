facebook_pixel
    14 января 2021, 14:52

    Пассажирка рейса Москва — Салехард поделилась впечатлениями от экстренной посадки в Петербурге

    Алена Макаренко

    Самолет Москва — Салехард приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Об экстренной посадке рассказала пассажирка Наталья Тырина. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

    Полет протекал спокойно, отметила она. Однако потом сотрудники авиакомпании объявили о необходимости вернуться в аэропорт вылета.

    «Визуально, чтобы увидеть болтающееся крыло или что-то такое, такого не было. Летел самолет спокойно, и вдруг нужно было лететь обратно. Страшно было, когда мы пытались приземлиться в Москве.Там погода была просто отвратительная, ужасная. Там мело, был такой снегопад, как на Севере, даже хуже», — рассказала она.

    На борту воздушного судна находились 111 пассажиров. Сейчас они пребывают в накопителе аэропорта и ждут посадку на резервный самолет, на котором улетят в Салехард.

    Самолет вылетел из аэропорта Домодедово в ночь на 14 января. Во время полета отказали пилотажный навигационный комплекс и автоматическая система. После этого пилот включил аварийный режим управления. Из-за плохих погодных условий в столице экипажу пришлось посадить лайнер в Санкт-Петербурге вручную. Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку.