Пассажирам в Шереметьево разрешили ходить без масок

Аэропорт Шереметьево больше не будет требовать от людей обязательного ношения медицинских масок на своей территории. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе авиагавани.

«Теперь на территории международного аэропорта Шереметьево необязательно носить маску или респиратор», — говорится в сообщении.

Агентство добавило, что другие московские аэропорты — Внуково и Домодедово — уже отменили требование об обязательном ношении маски.

Масочный режим перестал действовать в Москве с 15 марта. Причина этого — улучшение эпидемической обстановки. Такое же решение приняли и власти Московской области.

При этом врач-вирусолог Евгений Тимаков выразил уверенность, что заболеваемость ковидом не будет увеличиваться из-за отмены этих мер.

За последние сутки в России выявили 34 819 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе. Полностью выздоровели более 112 тысяч человек, умер — 561.