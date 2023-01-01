Транспорт 01 января 2023, 13:33 Пассажирам с верхних полок в поездах разрешат сидеть на нижних Минтранс разрешил пассажирам с верхних полок поездов с 1 сентября сидеть на нижних креслах freepik

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С 1 сентября пассажиры верхних полок поездов смогут на законных основаниях сидеть на нижних креслах. Это право закрепили сотрудники Минтранса, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Пассажиры с нижних полок в поездах дальнего следования должны будут предоставить место у столика пассажирам с верхних мест по требованию проводника. Так в Минтрансе позаботились о том, чтобы все имели возможность принять пищу.

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На это отвели три временных отрезка — полчаса утром с 07:00 до 10:00, час в обед с 12 до 15 и еще полчаса вечером с 19:00 до 21:00.

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Ранее член Общественной палаты России Илья Зотов усомнился в полезности принятого документа. По его словам, непонятно, что делать, если пассажир на нижней полке будет спать.

Автор блога TravelManiac отправился летом в Крым на поезде. Он рассказал, что пассажиры на верхних полках абсолютно бесправны — он сравнил это место с тюрьмой.

Россияне с ограниченными возможностями смогут ездить на поезде «Вятка». Состав доукомплектовали специальными вагонами.