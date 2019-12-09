Пассажирам объяснили, как уберечь багаж в путешествии
Грузчик рассказал, как защитить багаж от потери при перелетеПодробнее
Она сообщила изданию Express, что ни при каких обстоятельствах нельзя класть ценные предметы в чемоданы. Их нужно хранить при себе, например, в ручной клади. За багажом нужно присматривать. Лучше всего, если ваши чемоданы и сумки будут оснащены цифровым замком. Разумно также использовать специальные чехлы или полиэтиленовую упаковку.
Эксперт компании MoneySuperMarke посоветовал прикрепить к своему багажу яркие наклейки.
«На них стоит указать, помимо имени, адрес и номер телефона. Если что-то пойдет не так, вы должны быть уверены, что ваши вещи вернутся максимально быстро», — сказала Анна.
Если вы путешествуете с кем-то еще, то можно разделить вещи между чемоданами. В случае, если ваша сумка пропадает, у вас останется кое-какая одежда.
Специалист по страхованию подчеркнула, что самым надежным способом избежать разочарований во время отпуска из-за потерянного багажа, является договор страхования. В таком случае пассажир сможет рассчитывать на полноценную и своевременную компенсацию понесенных убытков.
Но даже в таком случае не стоит оставлять свои вещи без присмотра. Некоторые компании отказываются считать страховым случай, если багаж украли из-за беспечности пассажира.