  • Пассажирам объяснили, как уберечь багаж в путешествии

    09 декабря 2019, 19:28

    Анастасия Кукова

    Багаж играет огромную роль в предстоящей поездке. Поэтому важно защитить его от неприятных неожиданностей. Несколько важных советов, как сохранить его в целости и сохранности, дала пассажирам эксперт по страхованию путешествий Анна Сэнт.
    Пассажирам объяснили, как уберечь багаж в путешествии

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    Она сообщила изданию Express, что ни при каких обстоятельствах нельзя класть ценные предметы в чемоданы. Их нужно хранить при себе, например, в ручной клади. За багажом нужно присматривать. Лучше всего, если ваши чемоданы и сумки будут оснащены цифровым замком. Разумно также использовать специальные чехлы или полиэтиленовую упаковку.

    Эксперт компании MoneySuperMarke посоветовал прикрепить к своему багажу яркие наклейки.

    «На них стоит указать, помимо имени, адрес и номер телефона. Если что-то пойдет не так, вы должны быть уверены, что ваши вещи вернутся максимально быстро», — сказала Анна.

    Если вы путешествуете с кем-то еще, то можно разделить вещи между чемоданами. В случае, если ваша сумка пропадает, у вас останется кое-какая одежда.

    Специалист по страхованию подчеркнула, что самым надежным способом избежать разочарований во время отпуска из-за потерянного багажа, является договор страхования. В таком случае пассажир сможет рассчитывать на полноценную и своевременную компенсацию понесенных убытков.

    Но даже в таком случае не стоит оставлять свои вещи без присмотра. Некоторые компании отказываются считать страховым случай, если багаж украли из-за беспечности пассажира.