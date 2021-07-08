Пассажирам московского метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Раздачу воды пассажирам открыли на станциях московского метро и МЦК из-за вернувшейся в столицу жаркой погоды. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале уточнил, что бутылки с водой раздают на станциях, где температура держится выше +28 градусов.

Получить бесплатную воду могут пассажиры станций метро «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Измайловская и «Улица Скобелевская». На МЦК воду раздают на станциях «Нижегородская», «Панфиловская» и «Окружная».

В ведомстве рекомендовали пассажирам временно отказаться от поездок без необходимости пока зной не спадет. Остальных призвали не забывать об обязательных масках и перчатках.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что пришедшая в московский регион жара останется до середины следующей недели. По прогнозам, воздух может прогреться до +34 градусов.