Транспорт 29 января 2024, 07:47 Пассажирам электрички в Свердловской области продали билеты в пять вагонов-призраков Прокуратура проверит, почему пассажиры электрички до Екатеринбурга ехали стоя РИА «Новости»

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Жители Свердловской области пожаловались на нехватку вагонов поезда «Ласточка» из Верх-Нейвинска в Екатеринбург. Пассажиры ехали стоя из-за того, что после продажи билетов состав сократили почти наполовину. Уральская транспортная прокуратура объявила о проведении проверки.

Делом о вагонах-призраках занялась Нижнетагильская транспортная прокуратура. Пассажиры купили билеты на электричку из Верх-Нейвинска в Екатеринбург, но вместо 11 вагонов приехали только шесть. Из-за этого многим пришлось ехать стоя, несмотря на оплаченные места.

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«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей», — сообщила пресс-служба.

С начала 2024 года это не первый скандальный случай, связанный с обслуживанием на «Свердловской железной дороге». Жителя Екатеринбурга вместе с пятилетней дочерью высадили из поезда при проверке документов — он предъявил паспорт с госуслуг вместо бумажного оригинала. В поезде из Челябинска в Екатеринбург отказала система отопления, и пассажиры около четырех часов ехали с температурой ниже нуля градусов.