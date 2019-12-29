Пассажир упал на пути на «желтой» ветке мосметро

Как уточнили в метрополитене, причиной остановки движения по «желтой» ветке стал один из пассажиров на путях.

«На Калининской линии (8) нет движения поездов от станции „Шоссе Энтузиастов“ до станции „Марксистская“ из-за пассажира на пути», — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, отметили в столичном метрополитене.

Очевидцы также сообщают, что поезда двигаются с большими интервалами, и стоят на станции по 10 минут.

Спустя 15 минут после объявлении о сбое в Twitter подземки уточнили, что движение восстановлено, но «для вхождения в график понадобится некоторое время».