Пассажир метро погиб на путях «серой» ветки в Москве

Пассажир метро Москвы упал на пути на севере «серой» ветки и погиб. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Информацию о том, что один из пассажиров упал, подтвердил метрополитен. Сейчас поезда линии ходят с задержкой.

По словам корреспондента «360», поезда в районе станции «Тимирязевская» в направлении центра стоят больше 15 минут. Надолго задерживаются и поезда из центра.

В метро объявили, что интервал движения увеличили «по техническим причинам», а поезда не ходят от «Савеловской» до «Алтуфьево».