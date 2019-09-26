Паруса впервые подняли на пушечном корабле «Полтава»

Общая площадь парусов составила тысячу квадратных метров. Главный строитель корабля Михаил Плеханов объяснил, что поднятие парусов ранее было запланировано на другой день, однако сегодня, 26 сентября, для этого идеально подходили погодные условия.

Специалисты проверили исправность бегучего такелажа — это тросы, с помощью которых происходит управление парусами и рангоутом. Капитан корабля Максим Коршунов рассказал, что во время поднятия провели построение команды из 10 человек.