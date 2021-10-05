Партию Porsche Taycan отзовут из России из-за проблем с подвеской

20 автомобилей Porsche Taycan (Y1A) Panamera (тип 971), которые были реализованы с 2 февраля 2021 года, отзывают из России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Росстандарта.

Отзывают машины из-за несоответствия нижнего рычага в подвеске правого переднего колеса стандартам. В пресс-службе Росстандарта отметили, что деталь может сломаться, что приведет «к непредвиденным значительным изменениям в управлении». Вполне возможно возникновение ДТП. Сотрудники фирмы проведут бесплатную замену нижнего рычага на всех отозванных автомобилях. Представители фирмы оповестят владельцев авто с возможным нарушением.