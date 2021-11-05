Партию Mercedes-Benz GLB отзовут в России из-за дефекта в колесных арках

В ближайшее время владельцы купленных в России в 2020–2021 годах Mercedes-Benz GLB получат уведомление с приглашением посетить дилерский центр марки для проведения ремонтных работ. У 63 внедорожников, предположительно, имеется дефект.

По данным Росстандрата, у внедорожников может обнаружиться нарушение герметичности в области передних колесных арок. Она не соответствует спецификации.

«На всех транспортных средствах будет проверено пространство для ног водителя и переднего пассажира и, при необходимости, загерметизирован кузов», — сообщила пресс-служба ведомства. Работы будут проведены бесплатно.

Владельцы подходящих под описание машин могут не дожидаться приглашение в сервис, а самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого надо воспользоваться интерактивным поиском.

Сейчас отзывные кампании переводятся в цифровой стандарт, что позволит автопроизводителям проводить их проще, в режиме онлайн. С 30 ноября начинает действовать новый ГОСТ, который регламентирует процедуру отзыва машин. Автовладельцы смогут узнавать о кампаниях на сайте госуслуг. Им достаточно будет в соответствующе форме ввести VIN-код.

В октябре компания Mercedes-Benz сообщила, что разработает новый электромобиль мощностью 288 лошадиных сил. Он сможет проезжать до зарядки 660 километров.