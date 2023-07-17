Транспорт 17 июля 2023, 12:32 Паромы на Керченской переправе подготовили к перевозкам Вице-премьер Хуснуллин сообщил о готовности паромов на Керченской переправе к перевозкам РИА «Новости»

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Паромы на Керченской переправе подготовили к организации перевозок машин и пассажиров в Крым. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова привел ТАСС.

«К организации перевозок машин и пассажиров подготовили все паромы на Керченской переправе», — сказал Хуснуллин.

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Заместитель председателя правительства отметил, что ясность по срокам ремонта Крымского моста появится ближе к вечеру в понедельник.

В ночь на 17 июля украинские боевики совершили террористическую атаку на переправу двумя надводными беспилотниками. В результате ЧП пострадал пролет автомобильной части моста, железнодорожная ветка работает в прежнем режиме.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин поручил провести ремонт поврежденного объекта инфраструктуры и вновь организовать движение транспорта в сторону полуострова.

Следственный комитет России по факту ЧП завел уголовное дело, возложив ответственность на украинские спецслужбы.