Транспорт 17 июля 2023, 19:25 Паромную перевозку автомобилей и пассажиров в Крым и обратно сделали бесплатной Перевозка легковых машин и пассажиров на паромах стартовала через Керченскую переправу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первый из трех паромов с легковыми машинами и пассажирами на борту вышел из Крыма в сторону Краснодарского края в 17:30. На обратном пути судно заберет с собой транспорт, который остался на накопительных парковках в краевых портах. Об этом со ссылкой на своего корреспондента на месте событий сообщил ТАСС.

Каждый автомобиль перед заездом на паром проходит тщательный осмотр. Время в заторе занимает до полутора часов. На всех площадках для водителей и пассажиров волонтеры раздают воду в бутылках и питание. Также на месте установили дополнительные туалеты.

Реклама

Генеральный директор «Крымские морские порты» Николай Зеленкевич заявил, что перевозка автомобилей и пассажиров бесплатная. По его словам, за сутки три работающих парома могут перевезти от 600 до 700 автомобилей. На момент написания материала своей очереди для поездки в Краснодарский край ожидали около 200 машин.

На накопительных парковках Кубани очереди на паромы ожидают 543 легковых и 92 грузовых автомобиля. Как сообщили в краевом оперативном штабе, пока перевезли только 134 грузовика и 525 пассажиров, которых доставляют в порты при помощи трансферных рейсов.

После теракта на Крымском мосту Минтранс республики объявил, что паромная переправа работает только на грузовые машины. Водителей легкового транспорта попросили воспользоваться сухопутным коридором через новые территории.