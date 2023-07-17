17 июля 2023, 06:02
Паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем остановили
Администрация Темрюкского района: паромная переправа между Крымом и Кубанью остановлена
Связывающая Крым и Краснодарский край паромная переправа приостановила работу. Об этом объявил в своем Telegram-канале глава администрации Темрюкского района Федор Бабенков.
«В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено. Работа паромной переправы приостановлена», — написал он.
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В Темрюкском районе, по словам Федора Бабенкова, создали оперштаб для координации работы прибывших на место служб и помощи застрявшим в пробке людям.
На Крымском мосту в районе 145-й опоры в сторону полуострова произошло ЧП, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение автомобилей остановили, на месте работают правоохранители. Пробка растянулась на несколько километров. Водителям посоветовали выбирать другой маршрут и проезжать на полуостров через новые регионы России.
Крымский мост
Крым
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