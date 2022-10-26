Паромной переправе через Керченский пролив разрешили перевозить только четыре категории грузов | 360°

Транспорт 26 октября 2022, 11:29 Паромной переправе через Керченский пролив разрешили перевозить только четыре категории грузов Минтранс России ограничил перевозку грузов через Керченский пролив по паромной переправе РИА "Новости"

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Власти ввели временные ограничения на перевозку грузов через Керченский пролив паромной переправой. Приоритетные категории перечислил Минтранс России.

«В связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы, следующие по маршруту порт Кавказ — порт Керчь, совместным решением <…> определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами», — объявили в министерстве.

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К ним относятся скоропортящиеся товары, фармпродукция, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы. Остальную продукцию предложили доставлять в Краснодарский край автомобилями по трассе между Таганрогом в Ростовской области и Джанкоем в Крыму либо по железной дороге.

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Перевозить грузы через Керченский пролив можно тремя способами: по объездной автомобильной дороге, при помощи паромной переправы или перегружать с фур на поезда. Паромная переправа через Керченский пролив перевезла с 9 октября почти 9,8 тысячи грузовиков, 131 железнодорожный вагон и около 20,2 тысячи пассажиров в обе стороны.

Ее запустили из-за повреждений на Крымском мосту. На нем утром 8 октября взорвали грузовик. Два автомобильных пролета частично обрушились, загорелось семь железнодорожных цистерн с топливом. Ответственность за теракт возложили на украинские спецслужбы.