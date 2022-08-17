Паромное сообщение заработало между Россией и ДНР

Россию и Донецкую Народную Республику связало паромное сообщение. Его запустили между Ейском и Мариуполем. Плановый переход для установления настройки размеров канала выполнило судно «Лаврентий», сообщил ТАСС.

Оператором линии стало ООО «Оборонлогистика». Время прохода парома составляет около четырех часов. Суда будут совершать один рейс ежедневно. Максимальная загрузка парома составляет 136 человек и до 20 грузовых машин.

«Паром стал плановым переходом из порта Ейска в порт Мариуполя, выполнив настройку размеров, поставленную Министерством обороны Российской Федерации», — сказал представитель парома «Лаврентий» журналистам.

О начале работы по организации паромной переправы между Ейском и Мариуполем Минобороны России объявило в конце июля. В ведомстве пояснили, что по каналу начнут доставлять грузы для восстановления городов Донбасса.