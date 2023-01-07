07 января 2023, 10:19
Паромное сообщение между Краснодарским краем и Крымом восстановили
МЧС сообщило о восстановлении паромного сообщения между Краснодарским краем и Крымом
Работу паромной переправы, соединяющей полуостров Крым с Краснодарским краем, восстановили. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
В пятницу, 6 января, движение паромов приостановили из-за погодных условий.
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«Работу паромной переправы вновь восстановили», — подчеркнули в ведомстве.
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Региональный главк МЧС России сообщал об ухудшении погоды на территории Краснодарского края, усилении ветра до 23 метров в секунду, сильных дождях, переходящих в мокрый снег.
Ранее стало известно, что дорожные службы в январе установят два пролета левой стороны Крымского моста, на котором в октябре произошел теракт.
Специалисты ведут работы в круглосуточном режиме, полностью автомобильную часть объекта восстановят в марте 2023 года.
Крымский мост
Крым
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