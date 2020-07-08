Паромная переправа в Севастополе прекратила работу из-за погодных условий

Паромная переправа в Севастополе временно прекратила работу из-за штормового предупреждения. Возможно полное закрытие рейда, сообщили в пресс-службе правительства города.

«По погодным условиям (штормовое предупреждение) движение парома по направлению Артбухта — Северная (площадь Захарова) приостановлено», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что пассажирские катера работают по обычному расписанию. Если рейд будет полностью перекрыт, по маршруту «Площадь Нахимова» — «Площадь Захарова» запустят компенсационные автобусы, сообщила газета «Новый Севастополь».

Ранее синоптики предупредили местных жителей об ухудшении погодных условий в регионе. В среду, 8 июля, ожидается дождь, гроза, северо-западный ветер до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.