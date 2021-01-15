Названы запреты на парковку в 2021 году

В Правилах говорится, что запрещена стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, а также там, где на фасады зданий выведены патрубки для подключения мобильной пожарной техники. Нельзя парковаться на разметке площадок для установки пожарной и другой аварийно-спасательной техники, а также на разворотных площадках.

По словам юриста, из текста Правил невозможно понять, предписывающая это норма или запрещающая, поэтому неизвестно, будут ли штрафовать за ее нарушение.

Миронов считает, что при отсутствии информационных знаков, показывающих, что речь идет о пожарном оборудовании, привлечение гражданина к административной ответственности по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» может быть незаконным. Поскольку житель может не знать, где в фасаде здания «укрыт пожарный патрубок».